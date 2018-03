Árabes pedem reunião urgente no Conselho de Segurança Os chanceleres dos países da Liga Árabe pediram hoje a convocação de uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU, para examinar a escalada do conflito nos territórios palestinos. "Demos as recomendações necessárias aos embaixadores árabes na ONU para que peçam formalmente a convocação de uma reunião urgente e imediata do Conselho de Segurança, em particular após as informações que assinalam que hoje houve mais de cem mártires em Jenin e Nablus", afirmou o secretário-geral da Liga Árabe, o egípcio Amr Moussa, durante uma reunião extraordinária, no Cairo. No encontro, o chanceler do Kuwait, Mohamed al-Sabah, disse ter recebido um telefonema do presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat, no qual assegurou que "a resistência de seu povo continuará diante da invasão israelense em Nablus e Jenin". A liga anunciou o envio de US$ 330 milhões em ajuda à AP.