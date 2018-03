Árabes prometem combater o terrorismo Os dirigentes árabes reunidos com o presidente norte-americano, George W. Bush, se comprometeram nesta terça-feira a lutar contra o terrorismo e exortar Israel a levantar as restrições contra os palestinos. "O terrorismo deve ser combatido. Deve ser derrotado", disse Bush acrescentando que o terrorismo ameaça tanto aos EUA com a Israel e a criação do estado palestino. A reunião com líderes árabes ? a primeira de Bush após a guerra contra o Iraque ? antecede a cúpula que terá com os primeiros-ministros Ariel Sharon e Mahmoud Abbas. "Estamos aqui reunidos na península de Sinaí esperançosos pela paz no Oriente Médio", disse Bush acompanhado do presidente egípicio Hosni Mubarak. Mubarak distribuiu um documento no qual apoia a criação do estado palestino e o fim dos ataques terroristas. "Apoiamos os esforços da Autoridade Palestina em cumprir as obrigações de por fim na violência e restaurar a lei e a ordem", disse Mubarak.