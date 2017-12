Árabes querem que ONU detenha "agressão israelense" O secretário-geral da Liga Árabe, Amr Mussa, pediu hoje uma reunião extraordinária "urgente" do Conselho de Segurança da ONU para que sejam adotas "as medidas necessárias para deter a escalada de agressões israelenses contra o povo palestino". Mussa disse que manteve contatos telefônicos com ministros do Exterior de países árabes e com o presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat, para discutir medidas para afrontar a deterioração da situação no Oriente Médio. O secretário da Liga Árabe assegurou que está convencido de que "uma reunião do Conselho de Segurança será a melhor maneira de enfrentar esta situação extremamente grave".