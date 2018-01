Árabes querem que ONU proteja palestinos Ministros do Exterior árabes denunciaram hoje que o reforço de um bloqueio israelense aos territórios palestinos irá deteriorar as condições de segurança e pediram o envio de tropas internacionais para protegerem os palestinos. Tropas israelenses cavaram trincheiras no domingo e deslocaram tanques ao redor de várias cidades palestinas, cortando o acesso a cidades e isolando dezenas de vilas com dezenas de milhares de moradores. Farouk Kaddoumi, chefe do departamento político da Organização de Libertação da Palestina, disse aos ministros no quartel-general da Liga Árabe no Cairo que a iniciativa israelense "vitualmente cortou a Cisjordânia em 40 pedaços e a Faixa de Gaza em cinco pedaços". "Essa medida acrescentará às contínuas medidas israelenses para isolar o povo palestino do mundo exterior e destruir sua economia", afirmaram os ministros num comunicado. "Ela também faz soar o alarme de uma maior deterioração das condições de segurança e aumenta a já elevada tensão", lê-se no comunicado. Os ministro árabes disseram que seus governos irão pedir ao Conselho de Segurança da ONU para rever a situação e organizar uma força internacional a ser enviada aos territórios a fim de proteger os palestinos. Os chanceleres também recomendaram que seja "exercida pressão sobre o Conselho de Segurança e sobre a Assembléia Geral da ONU para que sejam recolhidos elementos que provem que Israel é culpado de crimes de guerra contra os palestinos".