Árabes querem retirada das tropas de Israel O fim do confinamento do líder palestino Yasser Arafat foi aplaudido hoje em todo o Oriente Médio, mas árabes também estavam preocupados com os próximos passos no conflito entre israelenses e palestinos. O ministro da Informação da Jordânia, Mohammad Affash Adwan, disse que a suspensão do cerco de Israel a Arafat foi "um passo positivo" que deve ser seguido por uma "imediata retirada das forças israelenses" de todas as áreas palestinas. "Apesar deste passo ter sido dado tarde, esperamos que ele venha a ser o início do processo político - que deve prevalecer sobre preocupações de segurança - e prepare o terreno para negociações para uma solução final para o problema palestino", afirmou Adwan à Associated Press em Amã. Dez grupos radicais na Síria, entre eles o grupo militante islâmico Hamas, acusaram Arafat de ter feito "uma concessão ultrajante" para conseguir sua libertação: permitir que seis palestinos procurados por Israel fossem transferidos para uma prisão de Jericó e colocados sob a supervisão dos Estados Unidos e Grã-Bretanha. Refugiados palestinos no campo de Baqaa, nos arredores da capital jordaniana, acreditam que o acordo foi fruto de pressão dos EUA. "Os seis que foram entregues não são criminosos, são combatentes, mas é a vontade da América. O que podemos fazer?", disse Awni Shatarat, 42 anos, um mercador no campo. No Cairo, o ministro do Exterior egípcio, Ahmed Maher, afirmou a repórteres que a suspensão do cerco a Arafat "corrige um erro e um crime que Israel cometeu, e ainda está cometendo". "Este passo é muito importante e um bom começo e esperamos que seja seguido por um comprometimento de Israel com princípios básicos e regras acordadas", disse Maher, que mais cedo havia se encontrado com o embaixador americano no Egito. O porta-voz da Liga Árabe, Hisham Youssef, afirmou à AP que deve haver garantias de que Israel não irá reocupar cidades palestinas e o Estado judeu deve suspender imediatamente o cerco à Basílica da Natividade, em Belém.