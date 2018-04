Árabes rejeitam proposta de Bibi

Todos os países árabes vizinhos de Israel, além dos grupos Hezbollah e do Hamas, rejeitaram a proposta de criar um Estado palestino desmilitarizado e sem Jerusalém Oriental como capital, feita pelo premiê israelense, Binyamin Bibi Netanyahu, no domingo. O premiê da Autoridade Palestina, Salam Fayyad, considerado um moderado por israelenses e americanos, afirmou que o discurso de Netanyahu foi "um duro golpe nos esforços para salvar o processo de paz". O grupo palestino Hamas disse que Netanyahu "ofereceu um Estado palestino sem identidade, soberania, Jerusalém e o direito de retorno dos refugiados". Segundo porta-voz da Liga Árabe, que propõe o estabelecimento de relações de todos os países árabes com Israel em troca da retirada israelense dos territórios ocupados em 1967, o premiê "fez uma oferta justamente para todos os palestinos e árabes rejeitarem". O Tishrin, jornal oficial do regime sírio, publicou editorial dizendo que o discurso de Netanyahu "segue o princípio que sempre guiou os israelenses quando lidam com o conflito, ao se considerarem as vítimas em vez de agressores". O premiê israelense propôs ir a Damasco negociar com os sírios, mas não afirmou se aceitaria a devolução das Colinas do Golan. O presidente sírio, Bashar Assad, mantinhas negociações com o ex-premiê de Israel Ehud Olmert até o início da ofensiva israelense na Faixa de Gaza, em dezembro, quando os contatos foram suspensos. Até mesmo o presidente do Egito, Hosni Mubarak, considerado um aliado pelo governo israelense, condenou Netanyahu ao afirmar que a exigência de reconhecer Israel como um Estado judaico "aumenta a complexidade do tema e aborta a chance para a paz". Nas negociações de 1978 em Camp David, nas quais os dois países assinaram um acordo de paz, não houve esta precondição. Em Beirute, todos criticaram duramente a proposta de Bibi, em uma rara concordância envolvendo governistas, opositores, cristãos, sunitas, drusos e os xiitas do Hezbollah. O presidente do Líbano, Michel Suleiman, qualificou o discurso de "rígido" e pediu "união dos árabes para garantir o espírito da resistência". O premiê Fuad Siniora - sunita e pró-EUA, disse que as palavras de Netanyahu são "perigosas". O líder druso Walid Jumblat afirmou que os libaneses precisam "reforçar suas capacidades defensivas" diante do discurso. O líder do grupo xiita Hezbollah, xeque Hassan Nasrallah, afirmou ontem em um discurso que Netanyahu "frustrou as esperanças dos dito moderados árabes". O presidente dos EUA, Barack Obama, também foi criticado por Nasrallah por considerar o pronunciamento de Bibi "importante, positivo e um avanço". Nasrallah questionou se havia "alguma coisa positiva no discurso de Netanyahu". OBAMA Ontem, Obama reiterou que considera positivo o discurso de Bibi, no entanto, insistiu que Israel deve cumprir com suas obrigações no acordo "Mapa da Estrada", congelando a construção de assentamentos na Cisjordânia, algo que o premiê israelense rejeita fazer. CONDIÇÕES DE NETANYAHU País desmilitarizado - Israel reconheceria o Estado palestino, mas ele não poderia ter Forças Armadas, controlar seu espaço aéreo nem fazer pactos militares com o Irã e o Hezbollah Direito de retorno - Os palestinos precisariam encontrar uma solução para os refugiados fora das fronteiras israelenses Jerusalém - Seria parte do território "indivisível" de Israel Assentamentos - Não seriam criados novos assentamentos na Cisjordânia, mas haveria tolerância com o crescimento natural dos já existentes