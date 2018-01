Árabes vêem com ceticismo novo governo do Iraque Apesar de oficialmente saudarem o novo governo do Iraque, líderes árabes têm deixado claro que estão profundamente céticos com o caminho assumido pelo país. Os tímidos elogios do Egito, Jordânia e Arábia Saudita têm sido acompanhados de uma profunda preocupação com a influência do Irã, temores de uma guerra civil no Iraque e um desgosto subjacente em ver muçulmanos xiitas controlando uma das maiores nações do Oriente Médio. "Agora temos um governo, e, como tenho dito, apoiamos ele", afirmou o líder da Liga Árabe, Amr Moussa, depois que o governo iraquiano foi empossado no começo da semana. "Mas insisto, como vamos fazer para ajudar o Iraque a voltar a ser um país, uma sociedade diversificada vivendo junta em união? Isto foi destruído". O ministro do Exterior da Arábia Saudita ecoou essas palavras, afirmando que ao mesmo tempo em que seu país saúda o novo governo iraquiano, "espera que ele seja capaz de parar essa violência e caos". O emir do Kuwait acrescentou que os iraquianos deveriam agora trabalhar para "se unirem e usarem suas capacidades para construírem o Iraque". O apoio dos países árabes ao Iraque é tido como crucial porque o país necessita de ajuda tanto financeira quanto diplomática de seus vizinhos a fim de consolidar seu próprio governo. Vizinhos também desempenham um papel-chave para garantir que combatentes estrangeiros não penetrem no Iraque, e que insurgentes iraquianos não recebam ajuda de redes externas. Influência iraniana O ceticismo em relação ao novo governo do Iraque é fruto em parte do grande temor no qual vivem líderes árabes - que na grande maioria são muçulmanos sunitas - com o exemplo estabelecido pela teocracia xiita que governa o vizinho Irã desde a derrubada do xá 27 anos atrás. Eles temem que o Irã esteja agora exercendo uma influência excessiva sobre a nova elite governista xiita do Iraque e que a crescente tensão xiita-sunita no Iraque venha a transbordar para toda a região. A maioria dos países árabe é governada por sunitas, mas alguns têm uma considerável minoria xiita. Três dos líderes mais moderados da região - aliados-chave dos Estados Unidos - chegaram a expressar publicamente sua ansiedade, um raro evento entre líderes que normalmente expõe suas posições de maneira oblíqua. O rei da Jordânia, Abdullah II, advertiu no ano passado que o Irã quer criar "um crescente xiita" que iria comprometer o equilíbrio de poder na região, e o chanceler saudita fez declarações no mesmo sentido. O presidente egípcio, Hosni Mubarak, por seu lado, causou irritação entre xiitas de toda a região ao afirmar no começo do ano que os xiitas iraquianos eram mais leais ao Irã do que a seu próprio país. Tais comentários criaram asperezas nas relações entre o Iraque e alguns de seus vizinhos árabes - que seqüestros de diplomatas árabes dentro do Iraque apenas acentuaram. Países árabes acusam o Iraque de não garantir a segurança e proteger seu pessoal, enquanto os iraquianos devolvem dizendo que seus vizinhos árabes não fazem o suficiente para ajudá-los - seja diplomaticamente ou com concretas ofertas financeiras. Na esteira da posse do novo governo iraquiano, o ministro do Exterior do Egito garantiu que seu país "não postergará" sua ajuda ao Iraque, sem entretanto especificar que tipo de ajuda. Sunitas e xiitas Muitos evitaram emitir uma opinião, dizendo que vão aguardar para ver se o primeiro-ministro xiita agora no poder pode ganhar a confiança suficiente de sunitas e curdos para preencher três importantes ministérios de segurança ainda vagos. Esses ministérios são de particular atenção para os vizinhos sunitas do Iraque porque pelo menos um - o do Interior - é acusado de estar infiltrado por milícias lideradas por clérigos xiitas com laços estreitos com o Irã. O ministério e as milícias são acusados pelos sunitas - tanto dentro quanto fora do Iraque - de promoverem uma onda de assassinatos sectários contra sunitas. Militantes sunitas da Al-Qaeda no Iraque também têm promovido campanhas sangrentas contra os xiitas. "As eleições foram realizadas em dezembro e três dos mais importantes ministérios ainda estão vagos", destacou Jihad Khazen, um proeminente colunista do diário al-Hayat, que é publicado em Londres em língua árabe. Ele disse estar aguardando o preenchimento dos cargos para emitir uma opinião sobre o novo governo. O diário saudita al-Watan pareceu condensar da melhor forma o ceticismo árabe. "Um parto difícil não significa que o recém-nascido irá sobreviver", escreveu o jornal num editorial. "E não significa que ele irá morrer imediatamente".