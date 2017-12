Arábia é mais preocupante do que Iraque, diz especialista O ex-assessor de combate ao terrorismo dos EUA, Richard Clarke, disse que a ameaça de instabilidade na Arábia Saudita merece atenção especial, e advertiu para a repetição do que ocorreu no Irã após a queda do xá. "O problema do regime saudita é um problema extremamente importante ao qual deveríamos dar mais atenção do que, por exemplo, ao do Iraque", disse Clarke em Madri, onde apresentava a versão espanhola de seu livro, "Against All Enemies" ("Contra Todos os Inimigos"). "A ameaça ao mundo político e econômico apresentada pela instabilidade saudita, acredito, é maior do que a ameaça apresentada pelo Iraque", disse Clarke. "Não estou sozinho" nesta análise, acrescentou. "Penso que o vice-presidente (Dick) Cheney, apesar de nunca tê-lo dito publicamente, está muito preocupado com a possibilidade de a Casa de Saud (a família real saudita) cair". Clarke traçou um paralelo entre a Arábia Saudita e o Irã antes da queda do xá, em 1979. "O Irã era nosso bom aliado, garantindo uma fonte de petróleo... e de repente o regime do xá caiu e foi substituído pelo primeiro governo radical islâmico, fundamentalista, terrorista", opinou. "E acho que Cheney e outros nos Estados Unidos acreditam que isso possa ocorrer na Arábia Saudita".