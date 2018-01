Arábia Saudita anuncia descoberta de arsenal terrorista A polícia saudita descobriu grandes quantidades de armas e munição, incluindo granadas propelidas a foguete e rifles Kalashnikov, pertencentes a grupos terroristas que planejavam atacar interesses britânicos no reino árabe, informa o Ministério do Interior. A descoberta foi feita na investigação a respeito de uma célula terrorista descoberta após dois tiroteios com a polícia, nos dias 11 e 12 de agosto, informa um comunicado do ministério distribuído pela agência de notícias oficial Saudi Press. O comunicado não fala em prisões e nem especifica a data da apreensão das armas. A British Airways suspendeu seis vôos para a Arábia Saudita depois que as autoridades informaram que extremistas capturados durante os tiroteios vinham planejando atacar um alvo britânico. Três agentes sauditas e um suposto terrorista foram mortos durante os tiroteios. Quinze outros suspeitos foram presos.