Arábia Saudita anuncia sua primeira eleição Os sauditas finalmente poderão votar em eleições, depois que o Gabinete de Ministros anunciou a decisão de realizar pleitos nos municípios do país. Uma monarquia absolutista, a Arábia Saudita tem um conselho consultivo cujos membros não são eleitos, o Shura, e nenhum tipo de Legislativo independente. O país é controlado pelo príncipe Abdullah. O Gabinete informa, em declaração divulgada pela agência estatal Saudi Press, que ?decidiu expandir a participação dos cidadãos na administração local, ao aumentar o poder dos conselhos municipais?. As eleições, que ainda não têm data marcada, ocorrerão em 14 municipalidades do país. Apenas metade dos conselheiros será eleita, segundo a declaração. O príncipe Abdullah ordenou que a burocracia estatal tome todas as medidas necessárias para as eleições em um ano. A lei que cria os conselhos municipais foi editada em 1975, mas ela nunca foi aplicada.