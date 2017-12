Arábia Saudita autoriza estrangeiros a andar armados O ministro de Interior da Arábia Saudita, príncipe Nayef, anunciou que os estrangeiros que moram atualmente no país estão autorizados a andar armados. "Em princípio, um cidadão tem o direito de portar uma arma registrada, assim como os moradores estrangeiros poderão portar arma caso sintam-se em perigo", disse o príncipe, durante uma entrevista coletiva. Um diplomata ocidental disse que algumas embaixadas e empresas estrangeiras pediram às autoridades sauditas que amenizassem as normas que impedem guarda-costas pessoais de usar armas. Os comentários Nayef pareciam uma resposta a esses apelos. Pela lei saudita, atualmente os estrangeiros não podem portar armas, mesmo se forem guarda-costas. Os sauditas precisam de autorização. Os comentários de Nayef sugerem que agora os estrangeiros poderão solicitar autorização, apesar de ele não ter entrado em detalhes. Funcionários do governo saudita não revelaram quando a medida entraria em vigor.