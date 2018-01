Arábia Saudita concorda em reduzir dívida do Iraque A Arábia Saudita informa que concorda em reduzir a dívida do Iraque com o reino, que chega a cerca de US$ 9 bilhões. Mas os sauditas se dispõem a reduzir o débito apenas se houver ?um governo legítimo e eleito? no Iraque, disseram autoridades. Segundo essas fontes, o chanceler príncipe Saud al-Faisal se reuniu com o negociador da vívida iraquiana nomeado pelos EUA, James Baker, e o informou da decisão. O príncipe disse a Baker que o abatimento da dívida virá se ?empresas sauditas puderem participar da reconstrução do Iraque?. Quanto ao montante exato a ser perdoado, a questão ?será discutida com um governo iraquiano legítimo e eleito?.