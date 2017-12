Arábia Saudita condena ataques terroristas de 11 de setembro O ministro da Defesa saudita, príncipe Sultan Abdelaziz, pediu hoje que a Arábia Saudita não seja apontada como o país dos atentados de 11 de setembro. "Somos os primeiros que combateram o terrorismo e aqueles que se diziam sauditas (os terroristas) declararam guerra ao próprio país antes de atacarem outros países (os EUA)", disse o príncipe. Dos 19 terroristas que em 11 de setembro de 2001 seqüestraram quatro aviões comerciais e cometeram os atentados nos EUA, 15 eram sauditas. "Os ataques a Nova York e Washington trouxeram dor a toda a humanidade e os 15 sauditas prejudicaram seu país mais do que qualquer outro", disse Abdelaziz. Sobre as crescentes críticas de políticos americanos contra o governo de Riad, ele acrescentou que a Arábia Saudita, o principal aliado árabe dos EUA, cujas relações datam dos anos 40 "não esconde nenhum criminoso ou terrorista, mesmo porque nossa religião e nossos valores nos proíbem de fazer isso". "O reino está profundamente triste pelos ataques de 11 de setembro, que trouxeram muita dor. Este foi um dia terrível, pois as pessoas que morreram eram inocentes", disse o ministro. A Arábia Saudita a princípio negou que entre os 19 seqüestradores houvesse sauditas, mas em fevereiro o ministro do Interior, príncipe Nayef, confirmou a identidade dos terroristas mas disse que o país não era responsável por suas ações.