Arábia Saudita confirma captura de terrorista procurado Um líder religioso ligado à Al-Qaeda e que se gabava de sempre escapar da polícia foi preso sem que um tiro fosse disparado, informa o Ministério do Interior da Arábia Saudita. Faris Ahmed Jamaan al-Showeel al-Zahrani, que era o número 12 da lista dos 26 terroristas mais procurados do reino. O clérigo, que é acusado de incitar ataques terroristas com seus sermões, atingiu notoriedade depois que mais da metade dos 26 componentes da lista original foram mortos ou presos. O website de língua árabe www.elaph.com descreve al-Zahrani como ?um dos mais eminentes teóricos dos terroristas na Arábia Saudita?. Mensagens de simpatia para com o clérigo preso logo começaram a aparecer em websites islâmicos, com textos como ?Deus dê forças ao coração de Faris al-Zahrani?. Com a prisão de al-Zahrani, 11 dos 26 terroristas maios procurados continuam à solta no reino saudita.