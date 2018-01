Arábia Saudita descobre campos de treinamento da Al-Qaeda Autoridades sauditas encontraram campos de treinamento de terroristas da Al-Qaeda dentro do território do país, disse um representante do Ministério do Interior. Dois militantes da Al-Qaeda mortos ano passado - Turki Nasser al-Dandani e Yosif Salih Fahd Ala´yeeri - comandavam as operações, segundo o representante, que falou à Associated Press em condição de anonimidade. As autoridades sauditas já haviam reconhecido a possibilidade de haver campos desse tipo no reino. As áreas de treinamento, no deserto, foram criadas para ensinar militantes da rede de Osama bin Laden no uso de armas, defesa pessoal e em operações de terror. Não foi especificado quantas dessas áreas foram descobertas.