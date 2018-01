Arábia Saudita diz que não ajuda a atacar o Iraque A Arábia Saudita, aliada-chave dos Estados Unidos, não permitirá que os norte-americanos usem bases em território saudita para um ataque contra o vizinho Iraque, mesmo que a ação seja aprovada pela Organização das Nações Unidas (ONU), disse o chanceler saudita, Saud al-Faiçal, em entrevista divulgada neste domingo pela TV CNN. "Vamos aceitar a decisão do Conselho de Segurança da ONU e cooperar com ele", disse Faiçal. "Mas quanto a entrar no conflito ou ao uso de nossas instalações, isso é outra coisa."