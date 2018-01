Arábia Saudita e Irã vêem difamação contra o Islã Arábia Saudita e Irã denunciaram que a imprensa internacional iniciou uma campanha de difamação contra o Islã após os ataques de 11 de setembro contra os Estados Unidos. Em comunicado divulgado nas últimas horas de ontem, ambos os países prometeram mudar a imagem que muitos países têm do Islã e afirmaram que o Islã defende a paz e a justiça. "Ambas as nações condenam a perversa campanha dos veículos de comunicação contra os elevados princípios e valores do Islã e consideram isto uma conspiração para desacreditar a imagem do Islã e enfraquecer as nações islâmicas e árabes", dizia o comunicado. Leia o especial