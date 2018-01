Arábia Saudita e Iraque restabelecem comunicação telefônica A Arábia Saudita e o Iraque restabeleceram as comunicações telefônicas, interrompidas entre os dois países após a invasão iraquiana ao Kuwait em 1990. O serviço foi retomado ontem, com uma chamada entre Abdel Rahman al-Zamil, do Centro Saudita para o Desenvolvimento das Exportações, e o ministro iraquiano da Indústria, Maisar Rija Shila. Al-Zamil, que presidiu em outubro a primeira delegação de homens de negócios sauditas ao Iraque em quase 13 anos, afirmou que o restabelecimento das comunicações telefônicas ajudaria a desenvolver as trocas comerciais entre os dois países. O Iraque e a Arábia Saudita não têm relações diplomáticas, embora tenham realizado algumas reuniões em anos recentes.