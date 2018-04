Arábia Saudita está perseguindo ativistas, diz ONG

Em seu relatório de 2011, publicado hoje, a HRW também afirma que as restrições sobre o uso da internet e da telefonia móvel são severas na Arábia Saudita. As regras exigem que os responsáveis por publicar informações nos meios eletrônicos obtenham uma licença especial do governo. Já na questão religiosa, a comunidade islâmica sunita, majoritária, proíbe que a minoria xiita pratique seus rituais. As informações são da Associated Press.