Arábia Saudita executa nigeriano por tráfico de cocaína A Arábia Saudita executou neste domingo um nigeriano acusado de tráfico de drogas, elevando para 32 o número de execuções no reino conservador muçulmano em 2006. A agência de notícias oficial Saudi Press informou que Tawfik Tijani foi executado em Jeddah depois de ter sido condenado por levar cocaína ao país. A Arábia Saudita implementa leis islâmicas e em geral as execuções são realizadas em público, com decapitação por espada. O país executou 86 pessoas em 2004 e 36 em 2005. Grupos de direitos humanos criticam a Arábia Saudita pela punição draconiana. Assassinos, estupradores e traficantes de drogas estão sujeitos à pena de morte na Arábia Saudita.