Arábia Saudita identifica 2 casos de aftosa A Arábia Saudita identificou dois bezerros contaminados pelo vírus da febre aftosa hoje em uma província ao norte do país, na fronteira com o Mar Vermelho, segundo informações da agência Saudi Press. O rei Fahd bin Abdulaziz instalou um comitê multilateral reunindo os ministérios do Interior, Saúde, Finanças e Agricultura para criar medidas que impeçam a disseminação da doença. Hoje, outro país da península arábica, os Emirados Árabes Unidos, descobriu oito casos de aftosa em seu território. Na Arábia Saudita, a maior parte do gado é proveniente da Austrália. As informações são da Dow Jones.