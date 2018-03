Arábia Saudita injeta us$ 2,7 bi em crédito à população A Arábia Saudita anunciou que o governo injetará 10 bilhões de riais (US$ 2,7 bilhões) no Banco de Crédito Saudita - instituição estatal que oferece empréstimos sem juros à população mais pobre -, em uma tentativa de expandir o acesso ao crédito, de acordo com o jornal Al-Ektisadiya.