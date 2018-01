Arábia Saudita nega ter ajudado terroristas do 11 de setembro A Arábia Saudita negou hoje as acusações de que ajudou a financiar dois dos seqüestradores envolvidos nos atentados do 11 de setembro nos EUA. Nail al-Jubeir, assessor do príncipe Abdullah, governador de facto da Arábia Saudita, qualificou as informações de que a mulher do embaixador saudita em Washington enviou dinheiro aos seqüestradores de "falsas e irresponsáveis". De acordo com informações divulgadas pela imprensa americana no sábado, citando uma investigação do FBI, dois seqüestradores do avião lançado contra o Pentágono - Khalid al-Mihdhar e Nawaf al-Hazmi - receberam US$ 3,5 mil por mês de dois estudantes sauditas nos EUA por meio de uma conta corrente em nome da princesa Haifa al-Faisal, mulher do embaixador da Arábia Saudita nos EUA, Bandar bin Sultan. Al-Jubeir disse que o dinheiro não veio diretamente da princesa. Segundo o governo saudita, a princesa Haifa doou dezenas de milhares de dólares para o que ela acreditava ser caridade à família de um saudita, Osama Bassnan, que morava em San Diego. Ele é acusado de ter ajudado Al-Mihdhar e Al-Hazmi. Funcionários sauditas e amigos americanos dizem que a princesa começou a fazer contribuições de US$ 2 mil por mês depois de ter recebido em 1998 uma carta da mulher de Bassnan, a jordaniana Magda Ibrahim Ahmed, pedindo ajuda para pagar despesas médicas. Bassnan e um vizinho saudita em San Diego, Omar al-Bayoumi, começaram a ser investigados pelo FBI depois do 11 de setembro, quando se descobriu que eles ajudaram Al-Midhar e Al-Hazmi, quando estes moraram nessa cidade nos meses antes dos atentados. Agentes do FBI disseram que Bayoumi encontrou-se com os dois seqüestradores em 1999 em Los Angeles e pagou seu aluguel por dois meses depois que eles se mudaram para San Diego. Al-Jubeir disse que uma investigação nos documentos da Embaixada em Washington não encontrou evidências de que o dinheiro do governo saudita tenha ido parar nas mãos de Bayoumi ou de sua família, apesar de que um cheque enviado a Magda tenha sido endossado em favor de uma pessoa que pode ser a mulher de Bayoumi.