Arábia Saudita oferece mês de anistia a terroristas O governo saudita anunciou uma anistia limitada para militantes muçulmanos radicais que se entreguem ao longo do próximo mês, dizendo que os beneficiados não serão condenados à morte e só serão processados se tiverem ferido outras pessoas. O príncipe Abdullah leu o anúncio da medida em nome de seu irmão, o rei Fahd, na TV estatal. Ele afirmou que a oferta é válida para quem quer ainda não tenha ?sido preso por cometer atos terroristas?. ?Abrimos a porta da anistia... para todos que saíram do caminho certo e cometeram um crime em nome da religião, que é de fato uma corrupção sobre a Terra?, disse ele. ?Juramos por Deus que nada nos impedirá de atacar com todo nosso poder? quem ignorar a oferta, prosseguiu.