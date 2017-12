Arábia Saudita permitirá que mulheres entrem em estádios esportivos em 2018

RIAD - A Arábia Saudita permitirá pela primeira vez que mulheres compareçam a eventos esportivos em três estádios selecionados a partir do início de 2018, informou a Autoridade Geral de Esportes em comunicado.

+ Para entender: O que as mulheres sauditas ainda não podem fazer

"Os estádios de Jeddah, Dammam e Riad estão sendo preparados para acomodar famílias no início de 2018", disse o comunicado, divulgado pela agência estatal de imprensa saudita na noite de domingo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No mês passado, a Arábia Saudita anunciou que mulheres poderão dirigir carros a partir de junho do próximo ano, colocando fim à única proibição do mundo contra mulheres motoristas.

O programa de reforma Visão 2030, implantando pelo príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed bin Salman, visa abrir o estilo de vida dos sauditas, em parte moldados por uma rígida e conservadora versão do islamismo sunita que limita o papel da mulher na sociedade, e diversificar a economia para além do petróleo.

Na Arábia Saudita, as mulheres são submetidas à tutela de um homem da família - geralmente o pai, o marido ou o irmão - para poderem estudar e viajar. / REUTERS e AFP