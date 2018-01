Arábia Saudita pode retomar relações diplomáticas com Israel A Arábia Saudita está disposta a estabelecer relações diplomáticas com Israel desde que o país se retire de todos os territórios árabes ocupados e autorize o regresso dos refugiados palestinos. A afirmação foi feita neste sábado pelo príncipe herdeiro saudita, Abdalá Ben Abdel Aziz. De acordo com ele, seu país está disposto a pagar o preço da paz no Oriente Médio com o estabelecimento das relações com Israel. "Se isso pode por fim ao sofrimento de cinco milhões de palestinos e garantir a devolução dos territórios de três países árabes, assim como a seguridade da região, vale a pena pagar esse preço". O plano de paz do príncipe Abdalá foi aprovado na última cúpula árabe, realizada no final de março, em Beirut.