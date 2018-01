Arábia Saudita proíbe o desenho Pokemon As autoridades religiosas da Arábia Saudita emitiram no fim de semana uma fatua (edito religioso) banindo os personagens Pokemon porque eles estão "possuindo as mentes das crianças". O texto assinala que os brinquedos vêm com imagens como a da estrela de Davi, "que, conforme todo mundo sabe, está relacionada com o sionismo internacional e é o emblema nacional de Israel, bem como o primeiro símbolo da maçonaria". Estima-se que a medida será seguida estritamente porque as penas são severas e incluem chicoteamento, revogação de licença comercial, multa e deportação de estrangeiros.