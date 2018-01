Arábia Saudita quer reunião entre Hamas e AP Uma série de contatos está sendo promovida para concretizar uma reunião entre representantes do movimento fundamentalista Hamas e a Autoridade Palestina (AP), a fim de obter a suspensão dos atentados contra civis israelenses. A versão foi confirmada hoje para a ANSA pelo delegado palestino da Liga Árabe, Mohamed Sobeih, sem dar maiores detalhes sobre os contatos entre os funcionários. A agência egípcia Mena, citando o jornal palestino Al Ayam, informou que, sob o patrocínio da Arábia Saudita, será realizada nos próximos dias, no Cairo, uma reunião entre a AP e o Hamas. A reunião, segundo o diário, visa convencer o movimento fundamentalista a suspender os atentados em território israelense. "As partes árabes e internacionais são unânimes em considerar que estes atentados não favorecem os interesses do povo palestino e prejudicam os esforços para deter a agressão israelense", diz o jornal.