Arábia Saudita tenta evitar desvio de ajuda humanitária O governo da Arábia Saudita anunciou a dissolução de um grande fundo de ajuda humanitária muçulmano, sediado na capital Riad, o Al-Haramainm Islamic Foundation, assim como outros fundos assistenciais a residentes fora do país, numa tentativa de evitar que os recursos sejam desviados para ações terroristas. Em entrevista concedida na Embaixada saudita em Washington, Adel Al-Jubeir, conselheiro para assuntos internacionais do príncipe Abdullah, disse que uma comissão nacional será formada para assegurar a distribuição de recursos para causas humanitárias, a partir de regras claras e financeiramente supervisionadas. A Comissão Nacional Saudita para Ajuda e Trabalhos Assistenciais no Exterior "terá responsabilidade sobre todos os aspectos das operações de ajuda humanitária privada no exterior e irá assumir a responsabilidade pela distribuição das doações particulares provenientes da Arábia Saudita", disse nota da embaixada.