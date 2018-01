Arafat aceita eleições gerais em seis meses Pressionado pelos Estados Unidos, pela Europa e por seu próprio povo, o presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat, concordou nesta quinta-feira com a realização de eleições parlamentares dentro de seis meses como parte de amplas reformas. A decisão de Arafat foi tomada depois de parlamentares terem adotado uma postura de desafio ao líder palestino e pedido eleições dentro de um ano e a formação de um novo gabinete dentro de 45 dias. Tentativas anteriores de reformar a Autoridade Palestina levaram a poucas mudanças significativas. Em algumas ocasiões, Arafat chegou a ignorar leis aprovadas pelo Parlamento e até mesmo decisões do poder judiciário. A eleição proposta será a primeira vez na qual Arafat terá de lidar com os eleitores desde que foi eleito presidente da Autoridade Palestina por esmagadora maioria em 1996. "O presidente Arafat estabeleceu um cronograma de reformas e mudanças", declarou Ahmed Abdel Rahman, secretário-geral do gabinete palestino. "As mudanças levarão à realização de eleições gerais em um período que não excederá o prazo de quatro a seis meses", disse Abdel Rahman. Ele comentou ainda que Arafat convocou uma reunião do Comitê Central de Eleições. O encontro ocorrerá em, no máximo, dois dias. Funcionários do governo israelense mostraram-se céticos com relação às propostas. "O que está claro é que qualquer líder palestino terá de renunciar ao terror como opção estratégica", disse David Baker, funcionário do gabinete do primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon. "Até agora, terrorismo e Autoridade Palestina estiveram intimamente ligados", opinou. Queda de popularidade A decisão de Arafat foi tomada em meio a questões referentes à sua queda de popularidade entre seu povo. Com a economia palestina em ruínas e a sociedade ainda se recuperando das devastadoras incursões israelenses contra a Cisjordânia, os palestinos também pressionavam por reformas em um governo acusado de corrupção. Em um discurso proferido ontem aos parlamentares, Arafat ecoou os pedidos de reforma, mas não forneceu detalhes. Os parlamentares palestinos, por sua vez, apresentaram um plano de reformas que pedia novas eleições e um gabinete menor. O projeto foi aprovado hoje. Em seguida, Abdel Rahman anunciou os planos de Arafat referentes às eleições. Parlamentares do movimento político Fatah, de Arafat, também exigiram a criação do cargo de primeiro-ministro, que seria encarregado das operações cotidianas da Autoridade Palestina. No entanto, os legisladores comentaram que existiriam empecilhos legais para a formação de um novo gabinete. Eles adiaram a apresentação desta parte do plano até que os problemas sejam resolvidos. O plano de reforma também pede a modernização das forças palestinas de segurança. Arafat governa os territórios palestinos praticamente sem contestação desde que Israel permitiu seu retorno do exílio, há oito anos. Apesar de sua posição ainda parecer sólida, Arafat vem enfrentando uma crescente pressão política interna e externa, maior do que em qualquer outro momento de seu governo. Sangue novo Os Estados Unidos pediram aos palestinos que adotem uma democracia constitucional e abram para investigações seus sistemas para conter a corrupção. Segundo o governo norte-americano, no futuro, toda a ajuda dos EUA aos palestinos passará por fora da Autoridade Palestina e será pulverizada em programas assistenciais locais. Javier Solana, responsável pelas políticas externa e de segurança da União Européia (UE), pediu ontem reformas no governo palestino. "Precisamos de uma Autoridade Palestina mais apta e mais determinada a servir sua população e preocupada com a segurança de todos", disse ele durante discurso em Estrasburgo, França. O parlamentar palestino Hanan Ashrawi pediu novas eleições em todos os níveis para levar sangue novo ao governo. "Tudo isso terá de acontecer se nos comprometermos com a democracia e a representação democrática", declarou. O governo israelense pede aos Estados Unidos e a outros países que rejeitem o governo de Arafat e indiquem um novo governo palestino que passaria um ano no poder para realizar as reformas, disse hoje Danny Ayalon, assessor de política externa de Sharon. A proposta de Sharon é a de que o novo governo seja estabelecido, aceitem os palestinos ou não, publicou hoje o jornal israelense Yediot Ahronot. "O mundo livre deve obrigar os palestinos a aceitarem este governo", escreveu o jornal, citando o premier. Ainda nesta quinta-feira, soldados israelenses escoltados por tanques invadiram Beitunia, um bairro de Ramallah. Os soldados chegaram antes do amanhecer, cercaram um prédio e mataram Ahmed Ghanam, de 25 anos, membro da força de segurança de Arafat. De acordo com o Exército, o ataque "ajudou a evitar um atentado terrorisa em Jerusalém". Mais de 20 palestinos foram detidos em outras operações realizadas hoje pelo Exército de Israel.