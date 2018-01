Arafat aceita reforma e remove obstáculo para ajuda externa O presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Yasser Arafat, aceitou nesta terça-feira a realização de uma importante reforma administrativa, removendo um obstáculo para o recebimento de ajuda financeira proveniente do exterior, informou seu primeiro-ministro. Depois de meses de atraso, Arafat concordou que membros das forças de segurança seriam pagos diretamente, em substituição ao antigo sistema por meio do qual o dinheiro era distribuído pelos comandantes, representando um convite à corrupção. Doadores estrangeiros relutavam em fornecer ajudar adicional a não ser que as reformas fossem implementadas. A falta de dinheiro em caixa vem dificultando suas tentativas de manter em suas mãos as forças de segurança, um elemento de controle. Israel e Estados Unidos lutam para reduzir o poder de Arafat e vêm pressionando para unificar as mais de dez forças de segurança da ANP e retirá-las da órbita de influência do histórico líder palestino. O primeiro-ministro da ANP, Ahmed Qureia, disse que Arafat também aceitou, durante reunião de gabinete mantida hoje, a realização de reformas econômicas. "O presidente Arafat aprovou o pagamento de todos os agentes de segurança por intermédio dos bancos", prosseguiu Qureia ao término da reunião. O orçamento palestino de 2004, aprovado em janeiro, projeta um déficit de US$ 800 milhões, destacando a necessidade extrema de manutenção da ajuda externa. A economia palestina foi praticamente dizimada depois de quase três anos e meio de conflito com os israelenses. Os palestinos denunciam as restrições punitivas impostas por Israel, mas o governo do Estado judeu alega que suas ações são necessárias para impedir ataques de militantes extremistas. Na Cidade de Gaza, homens armados assassinaram na madrugada de hoje Khalil al-Zaben, que durante quatro décadas foi um importante assessor de Arafat. O assassinato é visto como parte de uma cada vez mais ampla disputa de poder em Gaza. Muitos temem a instalação do caos e o início de uma guerra civil na região. Al-Zaben publicava uma revista semanal. O grupo Repórteres Sem Fronteiras - um grupo que trabalha pela defesa dos direitos dos jornalistas no mundo - emitiu um comunicado pedindo que a ANP "adote imediatamente ações claras, definidas e eficiente para encerrar a onda de ataques contra jornalistas palestinos". Em outro ato de violência ocorrido hoje, soldados israelenses mataram um palestino desarmado que saiu correndo de uma casa cercada pelo Exército. Segundo os militares, o homem "ignorou as ordens para parar".