Arafat acusa Israel de terrorismo por cerco em Belém O presidente palestino, Yasser Arafat, classificou como "terrorismo" o cerco da Igreja da Natividade por tropas israelenses. "Não é importante o que me aconteceu aqui", disse Arafat se referindo ao fato de ter sido confinado no quartel Autoridade Palestina por mais de um mês pelo Exército Israelenses. "O realmente importante é o que está acontecendo na Igreja da Natividade, um crime. É inaceitável", disse o líder palestino em uma rápida entrevista coletivas à repórteres das agência internacionais logo após a retirada dos tanques israelenses que cercavam o quartel. Pouco antes da meia-noite, um intenso tiroteio foi iniciado diante da Basílica da Natividade, em Belém, ainda cercada pelas tropas israelenses, apesar de Israel ter anunciado o fim de sua ofensiva militar. Segundo testemunhas, foi o pior combate desde o início do impasse, há um mês. Testemunhas relataram que o tiroteio começou às 23h45 (17h45 de Brasília), mas não foi possível determinar quem havia iniciado a troca de tiros - se o Exército israelense que cerca o complexo religioso ou os cerca de 200 palestinos que estão entrincheirados lá dentro há um mês com religiosos cristãos. Um porta-voz do Exército disse que soldados israelenses revidaram disparos de palestinos. Um princípio de incêndio ocorreu no interior do complexo religioso. Labaredas saíam de três cômodos do prédio onde ficam os religiosos. Segundo informações de dentro do complexo, três pessoas sofreram leves queimaduras ao apagar o incêndio, possivelmente provocado pelos foguetes de sinalização lançados pelo Exército de Israel para iluminar o céu. Soldados israelenses disparavam suas metralhadoras e jogavam bombas de gás lacrimogêneo no interior do prédio, enquanto uma espessa nuvem de fumaça saía da Praça da Manjedoura, diante da Basílica da Natividade. Ainda hoje, um menino palestino de 11 anos morreu e dois de seus irmãos ficaram gravemente feridos na explosão de um artefato deixado dentro de uma delegacia de polícia. As crianças entraram para brincar no prédio, que havia sido ocupado e depois abandonado pelo Exército israelense há dois dias, informaram fontes médicas palestinas. O artefato possivelmente foi deixado em seu interior por soldados israelenses, acrescentaram.