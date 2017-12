Arafat adia viagem à Síria O presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat, adiou sua visita à Síria por causa do fechamento do espaço aéreo israelense, em razão do atentado realizado ontem de manhã em Nova York. Nabil Aburdeneh, conselheiro de Arafat, disse que o líder palestino decidiu adiar a visita por alguns dias. O encontro deveria acontecer em Damasco nesta quarta-feira e faz parte de um esforço dos palestinos para reatar laços com os sírios. As restrições aéreas impostas por Israel, no entanto, confinaram Arafat na Faixa de Gaza. Os israelenses controlam o espaço aéreo em Gaza e na fronteira com o Egito. O líder palestino inicialmente pretendia voar de Gaza para, mas o aeroporto estava fechado. Aliados de Arafat também tentaram negociar uma viagem por terra, mas a tentativa foi em vão.