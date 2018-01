Arafat afirma que respeita eleição O presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat, disse hoje que respeita a escolha do povo israelense e confia na continuidade do processo de paz, segundo declarações de um de seus assessores. De acordo com as pesquisas de boca-de-urna, Ariel Sharon, um opositor histórico da realização de concessões aos palestinos, será eleito novo primeiro-ministro de Israel.