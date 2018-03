Arafat agradece declaração de Bush sobre Estado palestino A Autoridade Nacional Palestina (ANP) recebeu hoje com satisfação a declaração do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, segundo a qual um Estado palestino e a segurança de Israel são componentes necessários para uma solução definitiva da crise no Oriente Médio. "Agradeço aos Estados Unidos por esta posição, que representa um ponto firme para a obtenção de uma paz duradoura e justa no Oriente Médio", disse o presidente da ANP, Yasser Arafat, à agência de notícias Wafa. O líder palestino voltou a assegurar também que "para os palestinos, a paz com Israel representa uma opção estratégica".