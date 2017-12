Arafat aplaude discurso de Bush O primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, pediu nesta segunda-feira por uma nova liderança palestina, ecoando o presidente dos EUA, George W. Bush, mas autoridades palestinas acreditam que essa decisão só pode ser tomada pelo povo. Saeb Erekat, um assessor de Arafat, disse que o pedido de Bush pela substituição do líder palestino era "inaceitável". Já Arafat saudou as idéias de Bush, considerando-as um "sério esforço para fazer avançar o processo de paz", num comunicado oficial que ignorou o pedido de mudança na liderança. Erekat disse que o povo palestino elege seus ppróprios líderes e eles escolheram Arafat nas eleições de 1996. "O presidente Bush e outros têm de respeitar isso. Ele foi eleito em eleições livres e justas, e isso tem de ser respeitado", pediu Erekat. Bush afirmou que a paz exige uma nova liderança palestina - uma "não comprometida com terrorismo". Um comunicado emitido pelo escritório de Sharon logo após o discurso de Bush adianta que "quando a Autoridade Palestina passar por reformas genuínas e uma nova liderança assumir... será possível discutir formas de se obter avanços por meios diplomáticos". Arafat disse que a liderança palestina aplaude as idéias de Bush e espera que "os detalhes sejam discutidos durante encontros diretos e bilaterais com a administração americana" e mediadores internacionais. O ministro das Comunicações israelense, Reuven Rivlin, afirmou que Israel ficou satisfeito com o discurso, mas rejeitou o conceito de um Estado palestino provisório. Ele interpretou que Bush expressou "uma visão de se levar o povo palestino para a democracia e reforma, e então negociar". Rivlin, um aliado próximo de Sharon, disse que, segundo a fórmula de Bush, o primeiro passo tem de ser dado pelos palestinos: reformar sua administração e "se livrar de todos esses terroristas que vivem lá". Autoridades palestinas saudaram a declaração de Bush de que o fim da ocupação israelense é a única forma de se alcançar a paz. "É a primeira vez que uma administração americana reconhece que a única solução para esse conflito é o fim da ocupação e se ter um Estado para viver em paz ao lado de Israel - esta é uma mudança histórica na posição americana", disse o secretário de gabinete palestino, Ahmed Abdel Rahman.