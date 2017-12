Arafat apresenta reforma dos serviços de segurança à Cia O presidente da Autoridade Palestina (AP), Yasser Arafat, apresentou hoje ao diretor do serviço secreto norte-americano (CIA, por sua sigla em inglês), George Tenet, seu plano para a reforma dos serviços de segurança palestinos - uma exigência dos governos de Estados Unidos e Israel. Washington e Tel Aviv esperam que a centralização do poder coíba os atentados suicidas. "Ele (Tenet) veio para avaliar a reformulação das divisões da segurança e a situação no terreno, como parte dos esforços norte-americanos para agir em paralelo nas questões políticas e de segurança", comentou Nabil Abu Rudaina, um dos assessores próximos de Arafat, salientando que nada estava confirmado ainda. A reestruturação prevê a redução do número dessas forças de nove para três unidades, destinadas à proteção de Arafat, segurança geral (abrangendo a Marinha, a polícia e outras divisões atuais) e interna (serviço secreto). De acordo com Paul Patin, porta-voz da Embaixada dos EUA em Israel, as autoridades norte-americanas julgarão as reformas de acordo com seus resultados. "Se o terror acabar, o plano é bom. Se não acabar, então é ruim", simplificou. Os serviços nas áreas autônomas dos territórios da Faixa de Gaza e da Cisjordânia estarão sob o mesmo comando. Atualmente, cada região tem um chefe que se reporta diretamente a Arafat. Os serviços de segurança são controlados por diferentes facções e vários grupos que disputam o poder e são acusados de dar cobertura a atentados contra israelenses. Eles foram seriamente afetados pelos bombardeios e prisões efetuados pelas forças israelenses desde março. O líder palestino nomeou o general Abdel Razak Yehiueh, de 73 anos, supervisor dos novos serviços, revelaram fontes na Autoridade Palestina. Yehiueh é um ex-comandante militar da Organização de Libertação da Palestina (OLP). Arafat convidou o atual chefe da segurança preventiva em Gaza, Mohammed Dahlan - que mantém boas relações com os norte-americanos e continuou em contato com líderes israelenses nos últimos meses - para o posto de assessor dos serviços de Segurança do Estado. Fontes comentaram com a Associated Press que Arafat "esnobou" Dahlan ao nomear Yehiueh para a supervisão dos novos serviços de segurança, cargo que ele queria. A decisão também foi vista como uma forma de Arafat manter seu poder nas decisões sobre segurança. Dahlan disse que ainda não sabe se aceitará o novo cargo e adiantou que Tenet prometeu a Arafat encaminhar ao presidente dos EUA, George W. Bush, um pedido de que Israel se retire imediatamente dos territórios palestinos, nos quais realiza incursões diariamente. Israel continua cético com relação às reformas. "Reformas que não trazem mudanças substanciais na estratégia e na política não têm nenhum valor", esbravejou Raanan Gissin, um conselheiro do primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon. O governo israelense acusa Arafat de fazer pouco para conter os atentados. As tropas israelenses entraram hoje na cidade cisjordaniana de Jenin e prenderam dezenas de pessoas. Também prosseguiram com sua incursão no campo de refugiados de Askar, perto de Nablus. Nessa região, 110 palestinos foram detidos nos últimos dias. Na aldeia de Beit Umar, perto de Hebron, um rapaz de 16 anos foi morto por disparos do Exército israelense pouco depois de um carro israelense ter sido atacado com pedras. Dois ocupantes ficaram feridos. Os soldados continuam revistando também a cidade de Qalqiliya. Na Faixa de Gaza, militantes palestinos lançaram morteiros contra assentamentos judaicos nos arredores. Ninguém ficou ferido.