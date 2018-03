Arafat aprova discurso de Bush O líder palestino Yasser Arafat aprova incondicionalmente o discurso com o qual o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, anunciou nesta quinta-feira o envio ao Oriente Médio de seu secretário de Estado, Colin Powell, disse o chefe dos negociadores palestinos Saeb Erekat à rede de tevê norte-americana CNN. Erekat leu uma declaração de Arafat na qual o presidente palestino comprometeu-se a aceitar "incondicionalmente" o discurso de Bush, que entre outros pontos exigiu a imediata retirada do Exército israelense dos territórios palestinos ocupados. Bush apóia esta medida como condição para o cessar-fogo e para a abertura de negociações entre as partes em conflito. A declaração lida por Erekat foi a primeira reação de Arafat ao discurso de Bush.