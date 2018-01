Arafat assina "lei básica" palestina Yasser Arafat, submetido a intensas pressões para que introduza reformas nas instituições palestinas assinou uma lei destinada a criar as bases jurídicas da futura constituição de seu povo, informaram hoje assistentes do líder palestino. Ao mesmo tempo, tropas israelenses detiveram vários suspeitos de militância terrorista durante uma caçada em Belém, Cisjordânia, invadida na segunda-feira. Hoje, os militares de Israel iniciaram sua retirada da cidade. Diplomatas americanos e europeus começaram a chegar à região para retomar conversações com dirigentes israelenses e palestinos, embora as perspectivas de um cessar-fogo continuem ruins. Arafat recebeu hoje em seu escritório de Ramallah o ministro alemão das Relações Exteriores, Joschka Fischer, e o enviado americano William Burns. O primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, também planejava se encontrar com ambos os diplomatas. Outra chegada esperada é a do diretor da CIA, George Tenet. Os Estados Unidos figuram entre os países que pediram mudanças na constituição da Autoridade Palestina (AP), liderada por Arafat. Mas durante uma escala no Cairo, o enviado americano também reconheceu as dificuldades da vida diária dos palestinos. "Os problemas humanitários e as humilhações diárias sofridos pelos palestinos comuns sob a ocupação pioram a cada dia", disse Burns. Arafat assinou na terça-feira a chamada "lei básica", que havia sido aprovada em 1997 pelo Conselho Legislativo Palestino, mas cuja promulgação foi postergada por cinco anos. A notícia foi divulgada apenas hoje. O porta-voz de Arafat, Nabil Abu Rdeneh, disse que a lei formava parte das reformas legislativas prometidas por Arafat há duas semanas. A lei diz que o presidente palestino será eleito diretamente pelo povo e determina uma separação dos poderes executivo, legislativo e judiciário do governo. A lei também garante os direitos básicos aos cidadãos. Um analista político palestino, Ghassan Khatib, classificou a decisão de Arafat de assinar a medida como "uma notícia muito boa para o movimento reformista na Palestina". A Autoridade Palestina foi estabelecida em 1994 e desde então seu funcionamento vem motivando queixas principalmente com relação ao controle exercido por Arafat sobre questões políticas, assim como sobre a corrupção generalizada e falhas no sistema legal. O dirigente palestino foi eleito em 1996, mas desde então não foi celebrada nenhuma nova eleição. Arafat se defende afirmando ser impossível realizar eleições enquanto as tropas israelenses bloqueiam as cidades palestinas.