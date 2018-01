Arafat condena atentado em Tel Aviv falando em árabe Falando em árabe, o presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat, condenou os ataques suicidas contra civis isralenses. "Eu espero e peço que, eu repito, a minha nação rejeite qualquer operação tática explosiva contra civis israelense s", disse Arafat, de acordo com a tradução feita sobre sua declaração em árabe. Arafat fez essa declaração durante uma entrevista à NBC depois do ataque suicida que deixou dezenas de mortos em Tel Aviv. A rede norte-americana disse que a entrevista será transmitida pela rede árabe Al-Jazeera. As informações são da Dow Jones.