Arafat condiciona eleições a recuo israelense O presidente da Autoridade Palestina (AP), Yasser Arafat, condicionou nesta sexta-feira a realização de eleições presidenciais, legislativas e municipais nas áreas autônomas à retirada das tropas israelenses "de todas as áreas ocupadas" - um dia depois de um alto assessor ter anunciado a convocação de eleições dentro de seis meses. A convocação da votação atendia a recomendação do Conselho Legislativo Palestino (Parlamento) e à pressão popular, da União Européia (UE), dos Estados Unidos e até mesmo de Israel. Na declaração de hoje à imprensa, não ficou claro se Arafat se referia a todos os territórios palestinos tomados por Israel em 1967 - Cisjordânia, Faixa de Gaza e Jerusalém Oriental - ou às cidades autônomas, onde o Exército do país continua realizando incursões. Logo depois, o ministro palestino do Planejamento, Nabil Shaath, esclareceu que Arafat se referia às posições ocupadas por Israel desde o início da intifada, há 19 meses. De qualquer modo, a condição pode representar também uma manobra para adiar as eleições gerais, realizadas uma única vez, em 1996. Apesar das recentes críticas à forma como Arafat conduz a Autoridade Palestina, seu povo ainda o vê como um símbolo de sua luta pela independência. O único desafiante de Arafat é Abdel Sattar Qassem, um cientista político dissidente que passou 14 meses detido pelas forças de segurança palestinas. Qassem, um professor de 53 anos da Universidade An Najah, em Nablus, disse hoje que governaria utilizando uma plataforma anticorrupção. Qassem foi educado no Ocidente e é secular. Porém, ele simpatiza com grupos militantes islâmicos e é favorável aos atentados suicidas contra civis israelenses. Ele não reconhece o direito de existência do Estado judeu e é contra os acordos de paz interinos assinados entre Arafat e Israel. Ataques israelenses Na noite de quinta-feira para a madrugada de hoje, o Exército israelense voltou a entrar no acampamento de refugiados de Jenin e prendeu dezenas de pessoas (24, segundo os militares, 40, conforme os moradores). A casa do militante do grupo islâmico Hamas Jamal Abu Aslhija foi atacada com granadas e queimada, mas ele já havia deixado o local antes do ataque. O campo de refugiados de Jenin foi alvo dos piores confrontos durante a ofensiva israelense do mês passado. Israel é acusado de ter cometido um massacre. Morreram na época pelo menos 50 palestinos e 23 soldados. Ainda nesta sexta-feira, os soldados israelenses mataram três pessoas, em incidentes separados: um menino de sete anos, um militante palestino armado e uma árabe-israelense que estava dentro de um táxi. A criança estava dentro de casa quando foi atingida por disparos da metralhadora de um tanque israelense contra um grupo de adolescentes e rapazes que atiravam pedras neles, no campo de refugiados de Askar, perto de Nablus, na Cisjordânia. Outras seis pessoas ficaram feridas, incluindo três adolescentes. O Exército está checando a denúncia. Na Faixa de Gaza, um militante palestino armado foi morto numa troca de tiros com os soldados quando tentava entrar no assentamento judaico de Dugit. As Brigadas Mártires de Al-Aqsa assumiram responsabilidade pela tentativa de atentado. No norte cisjordaniano, os soldados mataram uma motorista árabe-israelense cujo carro ia na direção de um comboio do Exército. Os militares alegaram que o veículo estava sendo conduzido "de um modo suspeito".