Arafat decidiu não participar de cúpula árabe O presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat, decidiu hoje não participar de uma reunião de cúpula da Liga Árabe, a ser iniciada amanhã na capital libanesa, horas depois de o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, ter imposto novas condições para a viagem do líder palestino. "O presidente Arafat decidiu não ir a Beirute e ficar em Ramallah com seu povo", informou o gabinete palestino por meio de um comunicado. "Desta forma, ele não será chantageado nem aceitará condições israelenses, e não assumirá o risco de serem impostas condições a seu retorno." Mais cedo, o governo do presidente egípcio, Hosni Mubarak, anunciou que ele também não participaria da cúpula, que deverá considerar uma proposta de paz saudita. Mubarak também tinha aconselhado Arafat a não participar, irritado com as condições impostas por Israel ao líder palestino. Dez chefes de Estado dos 22 membros da Liga Árabe não comparecerão à cúpula de dois dias. A ausência de Mubarak enfraquece o campo moderado na discussão da proposta saudita, que foi saudada pelos Estados Unidos e que deve ser adotada pelos líderes árabes. O Ministério de Relações Exteriores do Egito anunciou que Mubarak não compareceria devido a "compromissos domésticos" não especificados. A proposta saudita, vazada pelo príncipe-herdeiro Abdullah no mês passado, ofereceria a Israel a normalização total de relações com o mundo árabe em troca da retirada israelense de todos os territórios árabes ocupados na Guerra dos Seis Dias, travada em 1967. Uma proposta de normalização seria a maior oferta feita pelos árabes desde que o processo de paz teve início. Mas nas últimas semanas, Estados árabes mais radicais vinham tentando mudar a oferta para plena paz - vista como um estágio anterior ao de normalização, que contemplaria maiores trocas culturais e comerciais. Ao deixarem o debate sobre a iniciativa saudita para seus líderes, os chanceleres dos países árabes prepararam um esboço de comunicado final mais linha dura. Ele exige a completa retirada israelense dos territórios árabes ocupados, mas fala pouco sobre o tipo de paz que Israel receberia em troca. Qualquer decisão sobre a iniciativa saudita poderá ser acrescida ao esboço, que também trata da questão do Iraque, entre outras, ou apresentada a parte no fim da cúpula. As preparações para a cúpula foram obscurecidas pela questão sobre se Israel iria permitir que Arafat deixasse a cidade de Ramallah, na Cisjordânia, pela primeira vez em meses e ir a Beirute. Apesar da pressão dos Estados Unidos, Sharon impôs hoje mais condições para a viagem de Arafat. Ele disse reservar-se o direito de não permitir a volta de Arafat caso houvesse ataques terroristas na ausência do líder palestino. Israel também exigia que Arafat concordasse com um cessar-fogo mediado pelos EUA para que recebesse a autorização. O Egito considerou que era melhor Arafat ficar em casa. "Os israelenses estão jogando com essa questão de se Arafat irá participar", disse o ministro do Exterior Ahmed Maher à rede CNN. "Eles estão tentando impor condições, condições inaceitáveis, e a forma honrosa para Arafat é dizer que não vem, porque isso não depende de decisões de Israel." Numa entrevista ao diário libanês An-Nahar, Mubarak advertiu que se Arafat fosse a Beirute, Sharon iria provocar violência e "destruir os últimos escritórios da Autoridade Palestina e forçá-lo a permacecer no exterior". O Egito, o mais populoso Estado árabe e o primeiro a assinar um acordo de paz com Israel, será representado na cúpula pelo primeiro-ministro Atef Obeid. Também não participarão do encontro os chefes de Estado de Líbia, Iraque, Arábia Saudita, Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Omã, Sudão e Mauritânia. O líder líbio Muammar Khadafi rejeita ofertas de paz a Israel, enquanto o presidente iraquiano, Saddam Hussein, não sai do país há mais de uma década. A Arábia Saudita será representada por Abdullah, pois o rei Fahd, como muitos outros idosos monarcas do Golfo Pérsico, tem problemas de saúde. O esboço do documento final elaborado pelos ministros de Exterior árabes exige uma "completa retirada" por Israel das terras ocupadas desde 1967 e descarta qualquer nova relação com o Estado judeu "à luz da falta de avanço no processo de paz", segundo a Agência de Notícias Nacional do Líbano. Os líderes também criarão um fundo de apoio à Autoridade Palestina, de Arafat, prometendo US$ 55 milhões por mês pelo menos pelos próximos seis meses - o período possivelmente será ampliado se persistir a violência israelense-palestina. Os líderes também contribuirão com US$ 150 milhões para dois outros fundos de apoio aos palestinos.