Arafat declara que Israel ?nunca poderá se livrar dele? O líder palestino Yasser Arafat disse neste sábado que Israel ?nunca poderá se livrar dele?. As declarações de Arafat vieram em resposta à ameaça do primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon. Numa entrevista ao Canal Dois da TV israelense, Sharon havia dito que não está mais preso à promessa, feita anos atrás ao presidente dos EUA, George W. Bush, de que Yasser Arafat não seria ferido por Israel. Esta foi a mais forte ameaça contra Arafat feita até agora por parte do governo israelense. Em suas declarações, Arafat comparou-se a uma ?montanha?. Apesar de suas indicações de confiança, entretanto, confidentes de Arafat disseram que ele estava concernido sobre as ameaças de Israel. Neste sábado, forças israelenses mataram três palestinos na cidade de Jenin, segundo informações de moradores da região. Autoridades do exército israelense disseram que os homens preparavam um bombardeio suicida dentro de Israel e foram mortos após atear fogo nos soldados que estavam tentando prendê-los. Os homens eram membros do al Aqsa Martyrs, um grupo militar ligado a Arafat.