Arafat deixa QG em Ramallah depois de mês confinado O líder palestino Yasser Arafat saiu pela primeira vez nesta quinta-feira do seu quartel general, em Ramallah, depois de mais de um mês de confinamento imposto pelas tropas israelenses. Acompanhado de vários colaboradores, Arafat deixou a Mukata, sede oficial da Autoridade Nacional Palestina (ANP), e foi saudar a multidão que o aguardava. O presidente da ANP não se pronunciou, mas fez o sinal da vitória com as mãos. Arafat foi a um cemitério homenagear os palestinos mortos nos conflitos contra o Exército israelense e depois a um hospital local. O exército israelense deixou o cerco em Ramallah no final da noite de quarta-feira, depois que a Autoridade Palestina entregou seis palestinos acusados de assassinar o ministro de Turismo israelense, Rejavam Zeevi, em outubro do ano passado. Os prisioneiros ficarão em uma antiga prisão em Jericó, na Cisjordânia, sob controle de agentes americanos e da Grã-Bretanha. Agora, segundo o acordo feito com Israel, Arafat poderá viajar ao exterior, mas Israel não garantiu a volta do líder palestino ao país caso um novo atentado terrorista aconteça. Antes de confinar o líder palestino em seu QG, iniciado em 29 de março, Israel vinha restringindo os movimentos Arafat desde 3 de dezembro. Os helicópteros e o aeroporto da AP foram destruídos pelos militares israelenses em retaliação aos seguidos atentados suicidas cometidos por extremistas palestinos