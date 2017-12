Arafat deseja feliz Páscoa a Israel e pede paz A rádio militar israelense informou hoje que o presidente da Autoridade Palestina (AP), Yasser Arafat, telefonou para o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, para desejar e ele e a todo o povo judeu um feliz Pessach (a Páscoa judaica, iniciada hoje). A emissora assinalou que ele exortou Israel a retomar as conversações de paz e também ligou para o presidente do partido de esquerda israelense Meretz, Yossi Sarid, convidando-o para uma reunião nos próximos dias. Na Faixa de Gaza, o Exército de Israel destruiu hoje, com o uso de tanques, dois armazéns e uma casa, alegando que eram utilizados como base para ataques contra a colônia judaica de Netzarim.