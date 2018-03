Arafat designará primeiro-ministro na próxima semana O presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Yasser Arafat, designará na próxima semana um primeiro-ministro, conforme havia prometido anteriormente, disse o enviado especial da Organização das Nações Unidas (ONU) ao Oriente Médio, Terje Roed-Larsen. Roed-Larsen divulgou a informação nesta sexta-feira, logo após uma reunião com o líder palestino em Ramallah. "O presidente Arafat me informou que convocará na próxima semana o Conselho Central da Organização para a Libertação da Palestina e, em seguida, uma sessão do Conselho Legislativo" para anunciar o nome do primeiro-ministro, relatou o enviado especial. Arafat anunciou sua intenção de nomear um primeiro-ministro depois de meses de pressão dos Estados Unidos e da Europa. A criação do cargo é uma das principais exigências do chamado Quarteto de mediadores de paz no Oriente Médio. O Quarteto é formado por Estados Unidos, Rússia, União Européia e ONU. O candidato com mais chances de ocupar o cargo é o atual ministro das Finanças, Salam Fayyad, um economista bastante apreciado pelo atual governo norte-americano. Ainda não está claro qual a margem de poder Arafat está disposto a conceder ao futuro primeiro-ministro.