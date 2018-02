Arafat destitui altos funcionários de segurança O presidente da Autoridade Palestina (AP), Yasser Arafat, destituiu hoje dois altos funcionários o chefe da Segurança Preventiva na Cisjordânia, Jibril Rajoub, e o da Polícia de Gaza, Ghazi Jibali - duas medidas tomadas como parte das reformas em sua administração exigidas pelos EUA, União Européia e Israel. A informação foi dada por altos funcionários da AP. Rajoub era uma das figuras mais poderosas da Cisjordânia, mas desentendeu-se nos últimos meses com Arafat. Além disso, na ofensiva israelense de março a junho, o Exército de Israel destruiu seu QG perto de Ramallah e ele ordenou a seus homens que se rendessem. Essa atitude lhe rendeu perda de apoio popular. Em entrevista à Associated Press, Rajoub afirmou ter sido informado sobre a decisão com antecedência por Arafat. Mas Jibali, de Gaza, insistiu em entrevista à TV árabe por Satélite Al-Jazira que a notícia não passava de "boato". Sob pressão internacional, no mês passado Arafat nomeou o general Abdel Razak Yihiyeh - um dirigente da Organização de Libertação da Palestina (OLP) - ministro do Interior e pôs todos os serviços de segurança e inteligência sob suas ordens. Antes, todos eles se reportavam diretamente a Arafat. O líder palestino reduziu o número de divisões de segurança. Várias delas são acusados por Israel de tolerar ou participar de atentados contra israelenses. Em Tel-Aviv, a convenção do Partido Trabalhista, de centro-esquerda, votou contra a proposta da ala esquerda de rompimento com a coalizão de governo liderada pelo primeiro-ministro Ariel Sharon, do direitista Partido Likud. O líder do trabalhismo, o ministro da Defesa, Binyamin Ben-Eliezer foi fortemente criticado pelo fato de o partido endossar a reocupação dos territórios autônomos palestinos e a interrupção do diálogo com a AP, mas os convencionais rejeitaram dar a ele um voto de desconfiança. Ben-Eliezer insistiu em que a saída dos trabalhistas do governo deixaria o poder nas mãos da direita radical, com conseqüências funestas para a imagem de Israel no exterior. Ele se saiu vitorioso também ao ter aprovado seu plano de paz com os palestinos, que prevê a criação do Estado palestino na maior parte da Cisjordânia. A proposta prevê o desmantelamento de todas as colônias judaicas na Faixa de Gaza e de outras em áreas não especificadas da Cisjordânia, no âmbito de um acordo de paz. A ala esquerda do partido defendia a retirada unilateral do Exército da maior parte dos territórios ocupados em 1967. O novo secretário de Estado britânico para o Oriente Médio, Mike O´Brien, reuniu-se hoje com Arafat, em Ramallah - que está sob ocupação de Israel - , e pediu-lhe que "exerça sua autoridade para pôr fim aos atentados suicidas". Ao mesmo tempo O´Brien exortou os palestinos a designarem novos líderes. "A Autoridade Palestina necessita reformar suas instituições e criar circunstâncias nas que possam emergir outros representantes com os quais possamos negociar, do mesmo modo que com o presidente Arafat", ressalvou O´Brien. Apesar da referência a "novos líderes", a visita do secretário britânico a Arafat foi recebida com satistação pela AP, por demonstrar que a Grã-Bretanha não o excluiu como interlocutor do povo palestino posição defendida pelo presidente americano, George W. Bush. O primeiro-ministro britânico, Tony Blair - o principal aliado de Washington - não endossou o plano de Bush de isolar Arafat. A facção dirigida por Arafat, a Fatah, desmentiu hoje que tivesse ordenado ataques a alvos dos EUA e de Israel em todo o mundo. No dia anterior, alguns membros de uma ala militar dessa organização, as Brigadas dos Mártires de al-Aqsa, e dos grupos islâmicos Hamas e Jihad Islâmica, difundiram em Beirute um comunicado ameaçando promover atentados enquanto Bush mantiver sua política de desconsiderar Arafat como líder do povo palestino.