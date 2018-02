Arafat destitui outro chefe de segurança palestino O presidente da autoridade Palestina, Yasser Arafat, destituiu hoje outro chefe de segurança, Taufik Tirawi - o quarto a sofrer as conseqüências da política de reformas desse órgão na última semana -, informou em seu site na internet o jornal israelense Yediot Ahronot. Uma fonte ligada a Arafat, indicou, contudo, que Tirawi, chefe do Serviço de Informação Militar da Cisjordânia, ainda não havia sido notificado oficialmente de sua destituição e o chefe do serviço de Inteligência palestino, Amin al-Hindi, desmentiu hoje em um comunicado que seu adjunto para a Cisjordânia tenha sido destituído. Segundo o Yediot Ahronot, Tirawi foi substituído por um de seus assessores. Tirawi, ainda de acordo com o jornal, é procurado por Israel por sua suposta ligação com uma série de ataques contra objetivos militares e civis. Esta semana, Arafat havia destituído Jibril Rajoub, chefe de segurança da Cisjordânia, Ghazi Al-Jabali, chefe da Polícia Nacional (que poderá ser indicado embaixador na Líbia) e Mahmud Abu Marzuk, chefe da Defesa Civil. Com exceção de Rajoub, a população palestina recebeu com satisfação a destituição desses chefes de segurança, a quem vinculava com a profunda corrupção na AP. Arafat prometeu sábado a uma delegação de partidários de Rajoub que lhe dará um alto cargo na AP como compensação pela destituição, que provocou várias manifestações de protesto entre oficiais e militantes do partido Fatah, de Arafat. A destituição também havia provocado um rebelião nos quadros policiais. A onda de protestos impediu hoje a nomeação de Zoher Manasra, governador da cidade cisjordaniana de Jenin, como substituto de Rajoub, pois Arafat havia prometido aos seguidores do coronel que escolheria para o cargo algum membro da Segurança Preventiva. Ainda hoje, soldados israelenses prenderam dois palestinos armados na Faixa de Gaza. Eles se haviam aproximado do assentamento judaico de Alei Sinai quando foram interceptados por disparos dos soldados israelenses. Dois palestinos se renderam e dois conseguiram fugir. Segundo o Exército, eles usavam uniformes de camuflagem e estavam armados com fuzis de assalto. Desde o início da operação israelense contra a violência, em junho, o Exército deteve mais de 300 supostos milicianos. Quase a metade estava na lista de suspeitos procurados por Israel, informou o ministro da Defesa, Binyamin Ben-Eliezer. Segundo ele dez dos detidos planejavam cometer atentados suicidas. Numa reunião ministerial, o primeiro-ministro Ariel Sharon, destacando que nos 16 últimos dias não houve vítimas israelenses no conflito do Oriente Médio, disse que "temos tido algumas vitórias, mas profundos problemas ainda persistem".