Arafat deve convocar eleições presidenciais em 6 meses O líder da Autoridade Palestina, Yasser Arafat, decidiu convocar eleições presidenciais e parlamentares dentro de seis meses, disse Ahmed Abdel Rahman, assessor de Arafat à Associated Press. A decisão foi anunciada após o parlamento palestino ter pedido reformas na Autoridade Palestina, incluindo a formação de um novo gabinete em 45 dias e eleições gerais no início de 2003. Rahman disse que Arafat convocou reunião do Comitê Central de Eleições para os próximos dois dias.