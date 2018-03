Arafat divulga comunicado condenando atos terroristas O líder palestino, Yasser Arafat, "condenou toda a atividade terrorista contra civis israeleneses e palestinos", informou hoje um comunicado oficial. "O presidente Arafat e a direção palestina expressam sua condenação a todos os atos terroristas que tenham como objetivo civis, sejam israelenses ou palestinos, e do terrorismo que seja praticado por um estado, grupos ou pessoas", diz o comunicado. "Rechaçamos a violência e o terrorismo contra civis como meio para se obter resultados políticos", conclui o manifesto. Arafat condena assim, o ataque de ontem em Jerusalém, que causou a morte de seis israelenses, em um comunicado divulgado em seu nome e da direção palestina, e que foi recebido em Gaza. A delcaração tenta satisfazer as pressões norte-americanas para que Arafat condene os ataques terroristas contra civis israelenses, e foi formulada depois que o secretário de Estado norte-americano Colin Powell, que visita Israel, anunciou que não se reuniria com Arafat até que o líder palestino condenasse o terrorismo.